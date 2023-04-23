Американские власти должны инициировать смену власти на Украине из-за наглого поведения руководства этой страны и оскорбительных высказываний в адрес Вашингтона, считает обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер.
Автор статьи раскритиковала Украину за то, что, являясь финансируемым государством, она пытается вмешиваться во внутренние дела США и даже указывать, какой президент должен быть избран в 2024 году. Журналистка назвала украинских политиков "неблагодарными получателями пособий", которые постоянно выступают с новыми требованиями к Западу.
Кроме того, Шоуолтер добавила, что Киев оскорбил бизнесмена Илона Маска, а теперь некорректно себя ведёт по отношению к американским избирателям.
"Кто эти хамы и почему мы даём им деньги?" — возмутилась автор.
Обозреватель подчеркнула: на Украине необходимо сформировать новое правительство. Она напомнила, что экс-глава США Барак Обама и действующий американский президент Джо Байден знают, как проводить госперевороты в Киеве.
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