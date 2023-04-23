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The National Interest: с Россией пора дружить, иначе США заплатят огромную цену

0:44
Мир

Вашингтону и командованию Североатлантического альянса необходимо срочно заняться разработкой адекватного плана по налаживанию отношений с Россией, заявил американский политолог Джеральд Хайман.

The National Interest: с Россией пора дружить, иначе США заплатят огромную цену

США понесут огромные потери, если РФ останется в изоляции после окончания специальной военной операции, добавил он.

"Если Россия будет изолирована, она заплатит большую цену, однако цена остальных стран также будет огромной", — написал эксперт в издание The National Interest.

К тому же, пояснил Хайман, Москва сможет нивелировать многие издержки за счёт взаимовыгодных отношений с Китаем, тогда как Соединённые Штаты лишены такой возможности.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут (Без лжи и пропаганды)
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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