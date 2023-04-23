Вашингтону и командованию Североатлантического альянса необходимо срочно заняться разработкой адекватного плана по налаживанию отношений с Россией, заявил американский политолог Джеральд Хайман.
США понесут огромные потери, если РФ останется в изоляции после окончания специальной военной операции, добавил он.
"Если Россия будет изолирована, она заплатит большую цену, однако цена остальных стран также будет огромной", — написал эксперт в издание The National Interest.
К тому же, пояснил Хайман, Москва сможет нивелировать многие издержки за счёт взаимовыгодных отношений с Китаем, тогда как Соединённые Штаты лишены такой возможности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.