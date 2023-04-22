В Киеве ждут массированного ракетного удара ВКС РФ на 9 мая

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Украинские власти ожидают, что Россия нанесёт массированный ракетный удар по территории страны 9 мая, заявила глава пресс-службы Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По её словам, ВС РФ перешли на атаки с помощью дронов-камикадзе для того, чтобы "копить ракеты на сакральную дату".

Гуменюк предупредила, что удара стоит ожидать в утренние часы, а нанесён он будет как с помощью авиации, так и ракетами морского базирования из акватории Чёрного моря.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российская авиация уничтожила склад ВСУ, где хранились 600 ракет для реактивных систем залпового огня.

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