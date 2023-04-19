Киргизские депутаты потребовали перехода с кириллицы на латиницу

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Депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева заявили о необходимости перевода киргизского языка с кириллицы на латиницу. Произошло это в ходе обсуждения законопроекта "О государственном языке Кыргызской Республики".

"Наши исконно киргизские слова на кириллице пишутся неправильно. Для сохранения киргизского языка требуется реальная и решительная реформа", — заявил Токтошев.

Глава нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев отметил, что после положительного решения о переходе на латиницу, филологи и лингвисты займутся этим вопросом.

Эмиль Токтошев представляет оппозиционную фракцию "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), Камила Талиева — провластную фракцию "Ата-Журт Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан").

В соответствии с Конституцией Киргизии, русский язык имеет статус официального.

В первой половине XIX века для записи киргизского языка стал использоваться арабский алфавит. В 1920-х годах арабский алфавит в республике начали заменять на латиницу.

Переход на кириллицу начался в конце 1930-х годов и окончательно он был утверждён в 1941 году. То есть по сути, кириллица используется несравнимо дольше, нежели латиница.

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