РИА Новости: Соединённые Штаты Америки решили оставить страны Европы без газа

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После введения санкций со стороны Запада в отношении российской энергетической отрасли США стали основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в европейский регион. Однако, по данным Управления энергетической информации (EIA), Америка не предоставляет гарантий ЕС.

Обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина отмечает, что США не заключают долгосрочных контрактов с государствами, входящим в Евросоюз, что означает возможность прекращения поставок газа в любой момент. Это может нанести серьёзный ущерб экономике Европы.

В то же время Соединённые Штаты располагают достаточными запасами природного газа для внешней торговли и внутреннего потребления, однако это может быть невыгодно из-за снижения стоимости сырья на фоне растущих поставок.

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