Дандыкин: предложение Киева по Чёрному морю и НАТО — абсурд и безумие

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Предложение Киева демилитаризовать Чёрное море, но при этом оставить акваторию за "мирными странами" НАТО — масло масляное и показывает всё безумие украинских властей, заявил член организации "Офицеры России", капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Как подчеркнул капитан, киевский режим противоречит сам себе: если Чёрное море перейдёт к Североатлантическому альянсу, убрать военные корабли оттуда будет невозможно.

"Как вообще можно говорить "мирные страны НАТО”. Мы видим, что такое НАТО, вплоть до Востока и Юго-Востока, — пояснил Дандыкин "ПолитРоссии". — Это заявление, которое исключает логику. Политики киевского режима делают такие заявления, после которых сложно сказать, что они здоровые люди. Включая и вышестоящих".

Больший "абсурд и безумие" в заявлении Киева представляет то, что якобы НАТО может демилитаризовать акваторию, тогда как с началом спецоперации на Украине главным "тормозом" для кораблей блока стала Турция.

"Турция — главный тормоз, который не пропускает корабли НАТО в Чёрное море, пока есть конфликт на Украине", — резюмировал капитан.

Однако запад возлагает большие надежды на выборы в Турции и на то, что действующий президент Реджеп Эрдоган их проиграет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.