Чеченский министр Дудаев назвал "кустарной дешевкой" видео с "казнью украинского военного"

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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал "кустарной дешевкой" видео с "казнью украинского военного".

Он утверждает, что видео не имеет отношения к чеченским подразделениям, так как нашивки, которые видны на форме, не соответствуют тем, которые носят чеченские бойцы. Кроме того, он отвергает возможность, что кто-то из чеченских военнослужащих мог участвовать в казни, и называет видео "вбросом" и "дешевой попыткой провокации".

Дудаев утверждает, что чеченские подразделения не имеют отношения к данному видео и к казням украинских военных. Он также подчёркивает, что чеченцы всегда относились с уважением к своим оппонентам и врагам, и что такие действия не соответствуют их ценностям и принципам.

"Бойцы из Чеченской Республики известны своим мастерством и умением вести бескомпромиссный бой, но они никогда не проявляют жестокость по отношению к пленным", — написал Дудаев.