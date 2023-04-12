Трамп заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года, даже если его признают виновным

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, даже если его признают виновным в подлоге деловых документов.

Дональд Трамп является одним из самых контроверсиальных политиков в мире, и его участие в выборах, даже если он будет признан виновным, будет вызывать много интереса и внимания со стороны СМИ и общественности.

Трамп выразил уверенность в своей невиновности и заявил, что не собирается отказываться от участия в выборах из-за этого дела. Также Трамп выразил свои сомнения в том, что нынешний президент США сможет одержать победу в 2024 году. Он считает, что у Байдена нет достаточной поддержки народа.

"Я не думаю, что он сможет", — констатировал Трамп в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале FoxNews.

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