РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся к худшему сценарию из-за сложной обстановки вокруг Тайваня

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Глава комитета палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что при вторжении Китая на Тайвань пострадает весь мир. Поэтому Вашингтон усиливает военное присутствие в регионе, тем самым лишь подливая масла в огонь. Об обстановке в Азии рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Речь идёт о масштабных в истории США и Филиппинских островов учебных манёврах Balikatan-2023. Их участниками стали военные данных государств, численность которых вдвое больше по сравнению с 2022 годом.

"Если Китай вторгнется, отправка ВС США на остров будет на повестке", — заверил Маккол.

КНР заранее ответил на агрессивное поведение оппонентов. За день до старта американо-филиппинских манёвров завершились китайские учения "Единый острый меч" в Тайваньском проливе. Эксперт-востоковед Юрий Тавровский отметил, что так Пекин заблокировал Тайвань.

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