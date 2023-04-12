Reuters: Сербия согласилась поставить вооружение Украине

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Из попавших в открытый доступ в результате недавней утечки засекреченных документов США следует, что Сербия якобы согласилась поставить Украине вооружение. Об этом сообщает Reuters.

"Сербия, единственная страна в Европе, которая отказалась санкционировать Россию за её "вторжение" на Украину, согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его", — пишет агентство.

В каком количестве и какое оружие могло быть поставлено, неизвестно, отмечает издание.

Эту информацию пока никак не прокомментировали офис президента Сербии Александра Вучича и Пентагон.

Ранее Вучич заявил, что Белград сохраняет военный нейтралитет, пока для неё нет экзистенциальных угроз. При этом он добавил, что не может "поклясться", что Сербия не присоединится к НАТО или ОДКБ.

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