За попыткой взорвать российский самолёт на аэродроме в Белоруссии могли стоять агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет The Economist со ссылкой на данные американской разведки, ставшие публичными после утечки в Сеть секретных документов Пентагона.
Согласно им, Вашингтон прослушивал сотрудников СБУ, которые заявляли, что попытку подрыва самолёта А-50 организовали агенты спецслужбы Украины, действовавшие вопреки приказам. Выводы содержались в документе с грифом "совершенно секретно".
Напомним, инцидент с дроном произошёл в конце февраля. Известно, что беспилотник сел на российский самолёт, о том, что именно повреждено, не сообщалось. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что атаку на аэродром организовали украинские спецслужбы.
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