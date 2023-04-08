Бойцы 128-й бригады ВСУ пожаловались на ржавые и непригодные боеприпасы из Польши

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Военнослужащие украинской 128-й отдельно горно-штурмовой бригады записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Главкому ВСУ Валерию Залужному.

По их словам, вместо военной помощи от Польши они получили ржавые и непригодные к применению боеприпасы, у которых вышел срок хранения.

"Большая часть снарядов и патронов покрыта коррозией и ржавчиной. Такая помощь поступает уже не первый раз", — пожаловались авторы ролика.

Поляки выгодно утилизируют свои устаревшие боеприпасы, прокомментировал видео представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов. При этом Варшава шлёт в Лондон и Вашингтон отчёты о качественно выполненной работе, добавил он.