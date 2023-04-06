The Diplomat: американский флот может прихлопнуть поток нефти из России в Китай

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Блокада Америкой морского экспорта сырой нефти из России в Китай возможна. Но сейчас это было бы крайне неразумным шагом.

Россия и Китай имеют одну из самых длинных границ в мире, но поставки нефти чаще осуществляются по морю, а не по трубопроводу. Поэтому военно-морские силы США и их союзников теоретически могли бы при воспрепятствовать этому, но существует ряд политических и военных реалий, которые делают такую блокаду крайне неразумной, если только великие державы не вступят в войну, как пишет The Diplomat.

Возможности России по наземному экспорту сырой нефти в Китай ограничены. Трубопровод "Восточная Сибирь — Тихий Океан" играет важную роль в этих поставках, но он способен перекачивать только 35 миллионов метрических тонн в год или около 0,7 миллиона баррелей в сутки на НПЗ Китая. Большая часть нефти направляется в российский экспортный терминал Козьмино на Тихом океане. Поставки нефти из России в Китай традиционно составляют около 1,6 млн баррелей в день, однако баланс сухопутных и морских перевозок изменился после начала СВО.

Серьёзных призывов к блокаде поставок в Китай нет, но растёт напряженность по поводу Тайваня, что побуждает западных аналитиков рассматривать ответные меры. Любая блокада морского экспорта российской нефти сопряжена с чрезмерными рисками, она повышает потенциал разворачивания полноценной войны и практически не принесёт пользы. Только при военном или околовоенном сценарии блокады Тайваня со стороны КНР Запад может при необходимости прервать поставки российской нефти в Китай.

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