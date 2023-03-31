AFP: почему в Индии такая сильная жажда к получению российской нефти?

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия стала основным поставщиком "чёрного золота" в Индию, и в ближайшее время уровень поставок будет возрастать. Но почему самая густонаселённая страна в мире испытывает такую жажду российской нефти?

Индия скупает у России дешёвую нефть, перерабатывает и продаёт её в Европу, тем самым перекраивая глобальные потоки топлива. Нью-Дели сопротивляется западному давлению, предпочитая укреплять торговые связи со своим очень давним союзником. Это позволяет Индии получать дополнительные преимущества, сдерживать инфляцию и экономить деньги, как пишет AFP.

Сегодня Индия — третий по величине потребитель сырой нефти в мире после США и Китая, но 85% потребностей она импортирует. Раньше основные её поставщики были на Ближнем Востоке, сейчас первое место заняла Россия. Для находящейся в изоляции Москвы основными клиентами сегодня являются Индия и Китай. Только в марте Индия импортировала из России 1,62 млн баррелей в сутки или 40% общего объёма импорта нефти, хотя до начала СВО уровень поставок из России составлял всего 70 тысяч баррелей или один процент.

Индия сэкономила за счёт импорта сырой нефти из России за десять месяцев $3,6 миллиарда. Это экономия ещё больше выросла, поскольку Индия покупает российскую нефть марки Urals значительно ниже того предельного потолка в $60 за баррель, который страны G7 установили в декабре.

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Российская нефть потечёт в Индию