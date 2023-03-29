Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Промоутер Веры Брежневой проинформировала, что её русскоязычные песни выставлены на продажу
Baijiahao: Россия создаёт группу подлодок "судного дня" с целью поставить США на место
Зеленский боится, что после потери Артёмовска США заставят его пойти на перемирие — Марков
Рогов предупредил, что наступление ВСУ может начаться в любой момент
Daily Sabah: китайско-российское сотрудничество подрывает западную систему миропорядка
Генерал Липовой назвал слова Зеленского об Артёмовске дешёвым трюком для НАТО
Журналист поставил в тупик представителя генсека ООН Фархана Хака
Телеведущая Ангелина Вовк раскритиковала Филиппа Киркорова за его поведение и неуважение к россиянам
Генерал ВСУ: время работает против нас — Китай начал поставки боеприпасов в РФ

Fox Business: российская нефть перенаправляется в дружественные страны без снижения продаж

1:27
Экономика

России удаётся на должном уровне сохранять экспорт сырой нефти за границу, несмотря на жёсткие западные санкции. Только теперь сырьё из России получают дружественные страны.

Fox Business: российская нефть перенаправляется в дружественные страны без снижения продаж

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил на энергетическом форуме во вторник, что санкции Запада не повлияли на объёмы поставки сырой нефти из России за границу. Он рассказал, что властям удалось полностью перенаправить весь объём экспорта, затронутый эмбарго, и снижения продаж не произошло.

Западные санкции включают эмбарго на импорт российской нефти морские путём, введённое после начала СВО. Однако Шульгинов признал, что добыча нефти и газа в России, как ожидается, снизится в 2023 году на фоне продолжающихся санкций и отсутствия доступа к европейским потребителям, как пишет Fox Business,

Россия перенаправила нефть с европейского рынка в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток. В этом месяце на Индию будет приходиться более половины всего морского экспорта нефти марки Urals, а на втором месте — Китай. По оценке вице-премьера России Александра Новака, доходы от экспорта энергоресурсов составили 42% федерального бюджета России в прошлом году, а в 2021 — чуть более трети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

США уведут Индию у России?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков

Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.

Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Царьград: танкисты ВСУ в Великобритании отказались возвращаться на Украину
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Германия готовится к войне с США за передел мира — Wsws
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Последние материалы
Михайленко: Москва и Минск мгновенно ответят на появление ДРГ на территории Белоруссии
Диетолог Дюваль предостерегла от злоупотребления леденцами: может развиться гастрит
Власти Ростовской области дали объяснение громким звукам, напугавшим местных жителей
Зампред правительства РФ анонсировала проект о масштабном очищении Волги, Иртыша и других рек
Шурыгин заявил, что наступление ВСУ начнётся с резкой активизации всего фронта
Песков предсказал долгую гибридную войну против РФ со стороны недружественных стран
Певец SHAMAN выступит на дне города в Норильске за восемь миллионов рублей
Песков: власти России не вправе давать Китаю советы по встрече с Зеленским на Украине
NDP: Польша решила захватить Западную Украину под прикрытием благих намерений
Mash: украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область на двух пикапах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников