Fox Business: российская нефть перенаправляется в дружественные страны без снижения продаж

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

России удаётся на должном уровне сохранять экспорт сырой нефти за границу, несмотря на жёсткие западные санкции. Только теперь сырьё из России получают дружественные страны.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил на энергетическом форуме во вторник, что санкции Запада не повлияли на объёмы поставки сырой нефти из России за границу. Он рассказал, что властям удалось полностью перенаправить весь объём экспорта, затронутый эмбарго, и снижения продаж не произошло.

Западные санкции включают эмбарго на импорт российской нефти морские путём, введённое после начала СВО. Однако Шульгинов признал, что добыча нефти и газа в России, как ожидается, снизится в 2023 году на фоне продолжающихся санкций и отсутствия доступа к европейским потребителям, как пишет Fox Business,

Россия перенаправила нефть с европейского рынка в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток. В этом месяце на Индию будет приходиться более половины всего морского экспорта нефти марки Urals, а на втором месте — Китай. По оценке вице-премьера России Александра Новака, доходы от экспорта энергоресурсов составили 42% федерального бюджета России в прошлом году, а в 2021 — чуть более трети.

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