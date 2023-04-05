Депутат Шеремет: приезд Зеленского в Варшаву — дурное предзнаменование для Польши

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По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву становится для Польши "дурным знамением".

Депутат отметил, что для Польши в Вашингтоне готовят роль "второго фронта".

"В Польшу Зеленский поехал за гарантиями, но для Польши это весьма дурное знамение. Это еще одно подтверждение, что Польше в Вашингтоне отведена участь второго фронта. Именно туда побегут националистические формирования и наемники в ближайшее время", — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Шеремет выразил недоумение, почему поляки закрывают глаза на "суицидальные" действия своего лидера Анджея Дуды, и не возражают превратиться в ещё одну "жертвенную овцу, принесённую во имя спасения тонущей гегемонии США".

5 апреля состоялся официальный визит Зеленского в Польшу, с лидером которой украинский президент обсуждал оказание военной помощи Киеву.

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