CNN: с Трампа сняли арест

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Арест с бывшего президента США Дональда Трампа снят, информирует CNN.

После этого экс-лидер Соединённых Штатов уехал из здания суда на Манхэттене, в котором ему озвучили обвинения, состоящие из 34 пунктов.

Трамп не стал давать никаких комментариев, об общения с журналистами экс-президент тоже отказался.

"Бывший президент Дональд Трамп покинул зал суда Манхэттена после предъявления обвинения во вторник. Выходя из зала суда, он не сделал никаких заявлений. Покинув зал суда, Трамп сел в свой кортеж, припаркованный снаружи", — пишет CNN.

Всего Трамп пробыл в здании суда примерно два часа.

По сообщению телеканала, следующее заседание по делу Трампа намечено на 4 декабря.

Американская пресса сообщает, что суд рассмотрит дело Трампа в январе 2024 года.

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