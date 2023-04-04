Арест с бывшего президента США Дональда Трампа снят, информирует CNN.
После этого экс-лидер Соединённых Штатов уехал из здания суда на Манхэттене, в котором ему озвучили обвинения, состоящие из 34 пунктов.
Трамп не стал давать никаких комментариев, об общения с журналистами экс-президент тоже отказался.
"Бывший президент Дональд Трамп покинул зал суда Манхэттена после предъявления обвинения во вторник. Выходя из зала суда, он не сделал никаких заявлений. Покинув зал суда, Трамп сел в свой кортеж, припаркованный снаружи", — пишет CNN.
Всего Трамп пробыл в здании суда примерно два часа.
По сообщению телеканала, следующее заседание по делу Трампа намечено на 4 декабря.
Американская пресса сообщает, что суд рассмотрит дело Трампа в январе 2024 года.
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