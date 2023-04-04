Партия "Альтернатива для Германии" запустила сервис с картой преступлений мигрантов

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Германская оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (AfD) запустила сервис, в котором можно ознакомиться с картой преступлений мигрантов. Это единственный доступный способ пробить стену молчания местной прессы, сообщает EADaily.

На карту нанесены уже более 100 отметок с преступлениями, совершёнными с 21 февраля 2023 года. Представители AfD убеждены, что с помощью этого сервиса немцы смогут ознакомиться с пугающей реальностью — в стране увеличиваются инциденты с поножовщиной и изнасилованиями со стороны мигрантов. Оппозиционеры выступают против политики "открытых дверей" Берлина и призывают канцлера Олафа Шольца к переговорам.

"Необходимо встретиться на конференции по миграции и решить, наконец, вопрос о мерах противодействия", — подчеркнул заместитель федерального представителя партии AfD Штефан Бранднер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.