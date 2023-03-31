Боррель: Европа готова при необходимости нарушать табу ради Украины

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Европейские страны готовы в случае необходимости нарушать табу для помощи Украине, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он напомнил, что в прошлом году Европа впервые профинансировала поставки летательных вооружений Киеву. По его словам, государства, входящие в состав ЕС, активно обучают украинских военнослужащих на своих полигонах. Как пояснил дипломат, в течение 2023 года Евросоюз намерен провести курсы боевой подготовки для 30 тысяч солдат ВСУ.

"Евросоюз показал, что он знает, что поставлено на карту. И что он готов нарушать табу, когда это требуется", — подчеркнул Боррель в беседе с Der Standard.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что ЕС близок к обсуждению вопросов, связанных с возможной отправкой войск миротворческого типа на Украину.

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