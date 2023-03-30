Дискин: разведка НОАК поможет российской армии в ходе спецоперации на Украине

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Армии России и Китая взаимодействуют довольно давно: начальники генеральных штабов поддерживают постоянную связь, проводят совместные учения, также существует плотная сеть протоколов совместных манёвров. Об этом заявил политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин, комментируя Pravda.Ru готовность Минобороны Китая сотрудничать с российскими войсками.

Эксперт полагает, что решение Пекина может говорить о расширении военных отношений между странами, об их переходе на более качественный уровень.

"Речь идёт о разработке сценариев совместного взаимодействия в случае различных вариантов развития глобальной ситуации", — объяснил Дискин.

Если начнётся вооружённый конфликт в Тайваньском проливе, то Россия встанет на сторону Китая, или если Москва будет вынуждена применить тактическое ядерное оружие, то Пекин также окажет поддержку своему союзнику.

"Это уже даже не вопросы военного союза, это разработка совместных военных действий", — указал собеседник Pravda.Ru.

В зоне спецоперации на Украине российским войскам могут помочь разведывательные возможности Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, считает эксперт. Дискин не исключил, что Москва и Пекин будут проводить совместный анализ угроз и рисков со стороны противника. Однако это не предусматривает непосредственное вмешательство НОАК в украинский конфликт, подчеркнул он.

"Координация, информация — да. Непосредственное взаимодействие — нет. И для чего? 300 тысяч добровольцев армии КНДР рвутся на поле боя", — резюмировал Дискин.

Ранее в Минобороны Китая заявили о готовности сотрудничества с российскими Вооружёнными Силами для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации.

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