Китайский лидер Си Цзиньпин не готовится к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По её словам, данные о возможных переговорах с Киевом пока отсутствуют, однако Пекин открыт к диалогу со всеми сторонами, заинтересованными в урегулировании украинского конфликта.
"У меня отсутствует информация по поводу конкретных деталей", — уточнила дипломат.
Ранее Зеленский заявил о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на территории своей страны.
"Я хочу поговорить с ним", — подчеркнул руководитель Украины.
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