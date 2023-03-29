МИД Китая: встреча Си Цзиньпина с Зеленским на Украине пока не планируется

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Китайский лидер Си Цзиньпин не готовится к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По её словам, данные о возможных переговорах с Киевом пока отсутствуют, однако Пекин открыт к диалогу со всеми сторонами, заинтересованными в урегулировании украинского конфликта.

"У меня отсутствует информация по поводу конкретных деталей", — уточнила дипломат.

Ранее Зеленский заявил о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на территории своей страны.

"Я хочу поговорить с ним", — подчеркнул руководитель Украины.

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