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Скотт Риттер призвал обратить внимание на дерзость Кирби, говорящего о мирном плане по Украине

1:46
Мир

Офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера повеселило то, как координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби говорил о мирном плане по Украине.

Скотт Риттер призвал обратить внимание на дерзость Кирби, говорящего о мирном плане по Украине

Ранее Кирби высказался по поводу мирного плана касательно Украины, предложенного Китаем. По словам Кирби, перемирие сейчас невозможно, потому что оно закрепит статус новых российских регионов. К тому же в Белом доме уверены, что после такого перемирия мир едва ли будет продолжительным и справедливым.

Ведущий интервью на YouTube-канале Judging Freedom Эндрю Наполитано напомнил, что это заявление Кирби сделал ещё до посещения Москвы китайским лидером Си Цзиньпином. Наполитано обратил внимание, что США заранее отказались от предложений по Украине, ещё до того, как они прозвучали.

Риттер рассмеялся, услышав это замечание. Он напомнил, что США уже один раз отказались от мирного решения украинского вопроса, которое предлагала Россия до того, как начать спецоперацию.

"Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения", — сказал Риттер.

Разведчик подчеркнул, что Россия неоднократно показывала, что готова к переговорам для завершения конфликта на Украине, однако США каждый раз отказывались от предложений РФ, заставляя делать то же самое и Киев.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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