РИА Новости: поляков проинформировали, что папа Иоанн Павел II прикрывал педофилов

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В Польше возник спор вокруг папы Иоанна Павла II. В начале этого месяца пресса обвинила его в укрытии педофилов, что вызвало огромный резонанс и разногласия в обществе. На это обратил внимание обозреватель РИА Новости Сергей Проскурин.

Иоанн Павел II был главным духовным лидером католической церкви почти на протяжении 30 лет, а также выступал как главный противник "империи зла" в Советском Союзе. В 2014 году он был причислен к лику святых. Однако 6 марта телеканал TVN24 опубликовал документальный фильм, посвящённый трём священнослужителям католической церкви, который нанёс удар по репутации известного понтифика.

Журналист Марцин Гутовский заявил, что папа Иоанн Павел II был осведомлён о случаях педофилии среди своих подчинённых, но якобы прикрывал преступников. В ответ на это расследование правящая партия в Варшаве назвала его "позорной кампанией", а СМИ, связанные с польским правительством, выступили в защиту понтифика.