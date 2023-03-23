Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев отреагировал на слова представителя Белого Дома Джона Кирби, который позволил себе назвать "идиотом" российского лётчика, находившегося за штурвалом Су-27, сбившего беспилотник США над Чёрным морем.
Толбоев посоветовал американцам не лезть туда, куда их не просят, и не шутить с Россией, добавив, что и сам Кирби, и президент США Джо Байден — идиоты.
"Cам Кирби идиот. И президент США — идиот, псих рожденный. Я сказал конкретно. Пусть не шутят, шутливые они, очень много шутят. С Россией не надо шутить, не хрен лезть в мой дом", — сказал Толбоев в разговоре с NEWS.ru.
Ранее 23 марта Кирби в ходе брифинга высказал мнение, что нелепо и оскорбительно давать награды российским лётчикам, из-за которых американский беспилотник упал в море. Кирби назвал действия пилотов РФ опасными, а их самих — "идиотами".
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.