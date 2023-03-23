Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Mini Clubman Final Edition может стать концом линейки Clubman
Врач-терапевт рассказал, при какой температуре можно снять шапку на улице
Эксперт Россельхознадзора Антонов: дешёвое сливочное масло в магазине — это суррогат
Экономист предсказала в 2023 году рост цен на самые востребованные категории товаров
Конституционный суд не счёл посуточную аренду квартир гостиничным бизнесом
Захарова ответила Кирби на его слова о российском пилоте: "Джон, нервы надо беречь"
Михаил Мишустин пообещал разобраться с возможностью запрета вейпов в России
Клубы НХЛ отказываются от акций в поддержку ЛГБТ из-за российского закона
Офис Орбана: Венгрия отказывается арестовывать Путина по ордеру МУС

Герой России отреагировал на оскорбление представителя Белого дома в адрес пилота Су-27: "Сам Кирби идиот"

1:05
Мир

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев отреагировал на слова представителя Белого Дома Джона Кирби, который позволил себе назвать "идиотом" российского лётчика, находившегося за штурвалом Су-27, сбившего беспилотник США над Чёрным морем.

Герой России отреагировал на оскорбление представителя Белого дома в адрес пилота Су-27: "Сам Кирби идиот"

Толбоев посоветовал американцам не лезть туда, куда их не просят, и не шутить с Россией, добавив, что и сам Кирби, и президент США Джо Байден — идиоты.

"Cам Кирби идиот. И президент США — идиот, псих рожденный. Я сказал конкретно. Пусть не шутят, шутливые они, очень много шутят. С Россией не надо шутить, не хрен лезть в мой дом", — сказал Толбоев в разговоре с NEWS.ru.

Ранее 23 марта Кирби в ходе брифинга высказал мнение, что нелепо и оскорбительно давать награды российским лётчикам, из-за которых американский беспилотник упал в море. Кирби назвал действия пилотов РФ опасными, а их самих — "идиотами".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Последние материалы
Депутат Чаплин: покупка старой дачи сопряжена с большими юридическими и финансовыми рисками
Сербия и Косово достигли определённых договорённостей, но как пойдёт дальше?
Герой России отреагировал на оскорбление представителя Белого дома в адрес пилота Су-27: "Сам Кирби идиот"
Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области
Ford Focus, Lada Largus VP и ещё 11 самых продаваемых автомобилей в России
Полковник Макгрегор: Китай сближается с Россией, чтобы не стать новой жертвой агрессии США
Зеленский сообщил о своём визите в правобережную часть Херсонской области, подконтрольную Киеву
Военный историк Кнутов: армия США не может вести войну против России и против Китая одновременно
Актёр Анатолий Белый: группа "Би-2" жертвует деньги от своих концертов на помощь Украине
Мендкович: Россия сорвала планы Соединённых Штатов Америки по военному конфликту с КНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников