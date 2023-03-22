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Журналист Херш назвал причину подрыва "Северных потоков": Байдена испугали поражения ВСУ на поле боя

1:09
Мир

Американский лидер США Джо Байден принял решение подорвать газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" из-за поражения армии Украины на поле боя, считает американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.

Журналист Херш назвал причину подрыва "Северных потоков": Байдена испугали поражения ВСУ на поле боя

"Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии", — сказал лауреат Пулитцеровской премии в интервью CGTN.

Также Херш отверг версию, распространенную некоторыми западными СМИ, о группе украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов, которые якобы устроили диверсию. По его мнению, эта смехотворная версия не имеет оснований и не выдерживает критики.

Несмотря на то, что Вашингтон возлагал на версию с "украинским следом" большие надежды, она в итоге "отпала", добавил журналист.

Ранее Херш сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени прошлого года помогает США скрыть данные о подрыве "Северных потоков".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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