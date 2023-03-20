Моравецкий напомнил, что Украины уже не было бы, если бы не Польша и США

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Украина уже давно исчезла бы, если бы её активно не поддерживали Польша и США. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было", — сказал Моравецкий в университете немецкого Гейдельберга.

Премьер Польши отметил, что в ЕС сейчас ощущается огромный недостаток вооружений.

Моравецкий сообщил, что мечтает о сильной Европе, которая могла бы в случае необходимости постоять за себя самостоятельно. Однако сегодня ситуация в военной сфере ЕС прямо противоположная, подчеркнул польский премьер.

"Сегодня это так не выглядит. Без участия США Украины уже не было бы", — заключил Моравецкий.

Ранее польские власти сообщали, что по объёмам военной помощи, которую Варшава передала Киеву, она находится на втором месте после Вашингтона.