Украина уже давно исчезла бы, если бы её активно не поддерживали Польша и США. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было", — сказал Моравецкий в университете немецкого Гейдельберга.
Премьер Польши отметил, что в ЕС сейчас ощущается огромный недостаток вооружений.
Моравецкий сообщил, что мечтает о сильной Европе, которая могла бы в случае необходимости постоять за себя самостоятельно. Однако сегодня ситуация в военной сфере ЕС прямо противоположная, подчеркнул польский премьер.
"Сегодня это так не выглядит. Без участия США Украины уже не было бы", — заключил Моравецкий.
Ранее польские власти сообщали, что по объёмам военной помощи, которую Варшава передала Киеву, она находится на втором месте после Вашингтона.
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