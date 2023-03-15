Моравецкий: после "победы Киева" Польша собирается искать газ на территории Украины

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После того, как "Украина победит" в конфликте, Польша по приглашению Киева намерена заниматься разработкой газовых месторождений на её территории. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польша заявил, что вместе с Украиной его страна намерена совершить "революцию" в области энергетики.

"После победы Украины… перед нашим регионом откроются огромные перспективы. Одной из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, революцию — энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам", — сказал Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики.

Моравецкий добавил, что Варшава уже получила от Киева приглашение к совместным проектам по поиску и разработке месторождений энергоресурсов на Украине. Он уточнил, что стороны ведут переговоры " в разных областях", и поиск газа на Украине — одна из них.