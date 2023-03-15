Песков: заявления Киева по поводу "переноса" столицы РФ вглубь страны — неправда

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Утверждения украинской стороны о том, что Россия собирается перенести свою столицу вглубь страны, являются выдумкой киевских властей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это неправда", — заверил Песков корреспондентов РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на прозвучавшие от секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова заявления по поводу того, что российские власти якобы рассматривают вариант переноса столицы страны вглубь её территории.