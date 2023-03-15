Утверждения украинской стороны о том, что Россия собирается перенести свою столицу вглубь страны, являются выдумкой киевских властей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это неправда", — заверил Песков корреспондентов РИА Новости.
Таким образом представитель Кремля отреагировал на прозвучавшие от секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова заявления по поводу того, что российские власти якобы рассматривают вариант переноса столицы страны вглубь её территории.
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