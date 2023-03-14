РИА Новости: посол РФ Антонов прибыл в Госдеп после падения БПЛА США в Чёрное море

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Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в Госдеп после падения американского БПЛА в Чёрное море, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий.

Ранее пресс-секретарь Нед Прайс сообщил, что Антонова вызвали в госдепартамент из-за инцидента со сбитым беспилотником (БПЛА) MQ-9. Корреспонденты сообщают, что посол РФ вошёл в здание дипведомства США около 16.05 по местному времени (23.05 мск).