Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в Госдеп после падения американского БПЛА в Чёрное море, сообщают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Ранее пресс-секретарь Нед Прайс сообщил, что Антонова вызвали в госдепартамент из-за инцидента со сбитым беспилотником (БПЛА) MQ-9. Корреспонденты сообщают, что посол РФ вошёл в здание дипведомства США около 16.05 по местному времени (23.05 мск).
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