Экс-президент США Дональд Трамп призвал задуматься о смене власти в Белом доме, а не в Кремле, ведь это "гораздо важнее" в условиях напряжённой мировой обстановки.
По его словам, Вашингтон должен перестать распространять информацию о необходимости свержения режима в России. Как пояснил Трамп, американским политикам следует разобраться во внутренних проблемах государства.
Он также добавил, что действующий лидер США Джо Байден "втянул страну в бардак".
"Нет. Мы должны поддерживать смену режима в Соединённых Штатах, это гораздо важнее", — приводит комментарий Трампа журналист Fox News Такер Карлсон в своём Twitter*.
Ранее экс-руководитель США сообщил, что в случае переизбрания на пост президента он будет проводить регулярные консультации с главой РФ Владимиром Путиным по украинскому вопросу.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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