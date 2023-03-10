НАСА: Земле угрожает астероид 2023 DW

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Астрономы обнаружили новый астероид 2023 DW, который может столкнуться с Землей в 2046 году, сообщает Управление по координации планетарной обороны НАСА.

По данным американского агентства, существует очень небольшой риск столкновения. Тем не менее, специалисты продолжают следить за космическим объектом.

Астероид был открыт 26 февраля этого года и занял первое место в списке потенциально опасных космических объектов для Земли. В настоящее время специалисты НАСА собирают данные, чтобы предсказать орбиту нового небесного тела на годы вперёд.

Астероид достигает в диаметре 50 метров, что примерно соответствует длине олимпийского бассейна. По предварительным расчётам астрономов, столкновение космического объекта с Землей может произойти в День святого Валентина в 2046 году, но эта вероятность чрезвычайно мала и оценивается как 1 к 607. Если астероид всё же упадёт, то приземлится в любом месте от Индийского океана до восточного побережья США.