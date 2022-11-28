Астроном объяснил, почему в Землю не врезаются крупные астероиды

Младший научный сотрудник Института астрономии РАН Филипп Баженов рассказал, почему на поверхность Земли не падают большие астероиды, способные причинить планете значительный ущерб.

Астроном объяснил, что Землю постоянно бомбардируют космические объекты разных размеров, однако почти все их них сгорают в атмосфере.

Он напомнил, что в 2013 году на территории России упали обломки челябинского метеорита.

"Объект был крупный, от него пострадали сотни людей, но даже он глобально не угрожал планете. Так что на самом деле на Землю много чего падает. Но у нас большая часть планеты — это вода, поэтому мы никак не ощущаем падения", — заявил эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Риск того, что на Землю упадёт крупный смертоносный астероид, ничтожно мал, отметил Баженов. Он призвал опасаться расширения Солнца, поскольку астероид можно взорвать или заставить его сменить курс, а с единственной звездой в Солнечной системе такие манипуляции не удастся осуществить.