Введение санкций, провоцирующих смерть детей и стариков в беднейших странах, а также эскалация конфликтов является излюбленной политикой США по любому вопросу. Об этом пишут авторы из Китая. В своей статье они называют подобные способы решения глобальных проблем "печалью и психозом".
"Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, это печаль и психоз", — говорится в статье.
Также в статье авторы сравнивают Штаты с "глобальным молотком", намекая на излюбленную политику американских властей решать любую проблему с использованием военной силы. Авторы называют подобную тактику "забиванием гвоздей".
Ранее конгрессвуман Грин призвала США отказаться от поддержки Киева.
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