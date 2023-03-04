КНР назвала методы США "печалью и психозом"

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Введение санкций, провоцирующих смерть детей и стариков в беднейших странах, а также эскалация конфликтов является излюбленной политикой США по любому вопросу. Об этом пишут авторы из Китая. В своей статье они называют подобные способы решения глобальных проблем "печалью и психозом".

"Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, это печаль и психоз", — говорится в статье.

Также в статье авторы сравнивают Штаты с "глобальным молотком", намекая на излюбленную политику американских властей решать любую проблему с использованием военной силы. Авторы называют подобную тактику "забиванием гвоздей".

Ранее конгрессвуман Грин призвала США отказаться от поддержки Киева.