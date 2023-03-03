Конгрессвуман Грин призвала США отказаться от поддержки Киева

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Целью Украины должен быть мир, а Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева. Так считает представитель республиканцев Марджори Тейлор Грин.

"Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины, эта страна должна найти мир, а не войну", — сказала Грин.

Своё заявление конгрессвуман сделала на вашингтонской конференции "Коалиции консервативного политического движения" (CPAC — Conservative Political Action Coalition).

Грин высказалась по поводу слов президента Владимира Зеленского, заявившего, что США обязаны будут последовать примеру Украины и отправить воевать своих сыновей и дочерей. На подобное предложение конгрессвуман ответила возмущённым отказом.

"Зеленский, лучше убери руки от наших сыновей и дочерей, потому что они не станут умирать там", — сказала Грин.