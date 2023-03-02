Полковник США Кансиан: Запад требует от ВСУ успешного наступления

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Страны коллективного Запада устали от спонсирования Украины. Теперь США и Европа требуют от киевского руководства успешного наступления, иначе поставки оружия НАТО прекратятся. Об этом заявил полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан.

"Важно показать прогресс на поле боя", — сказал он в интервью Newsweek.

Полковник отметил, что Запад начинает "вредничать", когда Украина требует новые виды вооружения, поскольку ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ. По мнению Кансиана, НАТО воспримет отсутствие успехов Киева как победу Москвы.

"Весной мы увидим, как обстоит дело. Россия может продвинуться в Донбассе", — добавил он.