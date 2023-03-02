Странам Запада необходимо поставить на Украину как можно больше оружия для увеличения военного потенциала ВСУ, поскольку конфликт с Россией становится более интенсивным. Об этом заявил старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Чехии Ян Йиреш.
"Главной целью Евросоюза и НАТО в ближайшие месяцы и годы должна быть подготовка к масштабному военному конфликту", — цитирует его слова Euractiv.
В последние несколько лет Европа слишком мало вкладывала в развитие обороны, указано в материале.
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