Минобороны Чехии призвало НАТО готовиться к интенсивному конфликту с Россией

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Странам Запада необходимо поставить на Украину как можно больше оружия для увеличения военного потенциала ВСУ, поскольку конфликт с Россией становится более интенсивным. Об этом заявил старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Чехии Ян Йиреш.

"Главной целью Евросоюза и НАТО в ближайшие месяцы и годы должна быть подготовка к масштабному военному конфликту", — цитирует его слова Euractiv.

В последние несколько лет Европа слишком мало вкладывала в развитие обороны, указано в материале.