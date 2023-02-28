Экс-врач Белого дома: теряющийся в пространстве Байден ведёт США к войне с РФ и КНР

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский президент Джо Байден, который постоянно теряется в пространстве на деловых мероприятиях и встречах с мировыми лидерами, создаёт угрозу для страны. Об этом заявил экс-врач Белого дома, представитель Республиканской партии Ронни Джексон.

По его мнению, большую часть времени руководитель США даже не понимает, куда его привезли. Джексон назвал сложившуюся ситуацию "ужасной" для государства.

"С каждым днём он приближает нас к тотальной войне с РФ и Китаем", — написал республиканец в своих соцсетях.

Ранее действующий врач Белого дома Кевин О'Коннор по итогу медицинского осмотра сообщил, что Байден является энергичным 80-летним мужчиной, который может оставаться на своём посту. Как пояснил специалист, лидер США не страдает от склероза, болезни Паркинсона и неврологических расстройств.