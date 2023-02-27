KIWE: США за год потратили на ВСУ больше, чем на Афганистан за 10 лет

Вашингтон за год вложил в конфликт на Украине больше финансов, чем за 10 лет войны в Афганистане, заявили аналитики Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy).

Так, согласно подсчётам аналитиков, за десятилетнюю военную кампанию в Афганистане США потратили 43,4 млрд долларов.

"С 2022 года США экспортировали на Украину оружия на 46,6 млрд долларов без учёта поставок из других стран НАТО", — сообщили в KIWE.

Примечательно, что вложения США в конфликт в Афганистане были постепенными — с 2001 по 2010 годы. Тогда как Киев получает огромные суммы траншами, которые идут "один за одним", заявили аналитики.

Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, который оценивается в два миллиарда долларов.