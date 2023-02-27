Вашингтон за год вложил в конфликт на Украине больше финансов, чем за 10 лет войны в Афганистане, заявили аналитики Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy).
Так, согласно подсчётам аналитиков, за десятилетнюю военную кампанию в Афганистане США потратили 43,4 млрд долларов.
"С 2022 года США экспортировали на Украину оружия на 46,6 млрд долларов без учёта поставок из других стран НАТО", — сообщили в KIWE.
Примечательно, что вложения США в конфликт в Афганистане были постепенными — с 2001 по 2010 годы. Тогда как Киев получает огромные суммы траншами, которые идут "один за одним", заявили аналитики.
Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, который оценивается в два миллиарда долларов.
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