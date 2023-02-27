Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" необходимо рассматривать в качестве теракта, следует из заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
В беседе с РИА Новости он отметил, что раньше крупные объекты инфраструктуры никогда не подвергались нападениям. Глава МИД назвал ЧП на "Северных потоках" скандальными.
"Нападение в принципе должно рассматриваться как теракт", — подчеркнул Сийярто.
Он добавил, что Будапешт призывает к всестороннему, глубокому и структурированному расследованию по факту взрывов на газопроводах. Министр порекомендовал ООН организовать необходимые проверки, которые поспособствуют поиску виновных.
Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил США в подрыве "Северных потоков". По его мнению, Белый дом даже не намерен опровергать причастность к теракту.
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