Глава МИД Венгрии Сийярто: взрывы на "Северных потоках" нужно расценивать как теракт

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Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" необходимо рассматривать в качестве теракта, следует из заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

В беседе с РИА Новости он отметил, что раньше крупные объекты инфраструктуры никогда не подвергались нападениям. Глава МИД назвал ЧП на "Северных потоках" скандальными.

"Нападение в принципе должно рассматриваться как теракт", — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что Будапешт призывает к всестороннему, глубокому и структурированному расследованию по факту взрывов на газопроводах. Министр порекомендовал ООН организовать необходимые проверки, которые поспособствуют поиску виновных.

Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил США в подрыве "Северных потоков". По его мнению, Белый дом даже не намерен опровергать причастность к теракту.