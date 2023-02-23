Военный корреспондент Андрей Руденко высказал мнение по поводу сообщения о том, что сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр https://military.pravda.ru/news/1758937-zelenskii_sankcijami_blokiroval/ из-под юрисдикции Киева и зарегистрировал их в Донецке, то есть на российской территории.
Репортёр заявил, что считает Януковича виновным в том, что происходит сейчас на Украине. А регистрацию бизнеса его сыном в Донецке журналист назвал верхом цинизма.
По мнению военкора, из таких людей, как сын Януковича, стоило бы сформировать батальон и отправить кровью искупать свою вину перед жителями Донбасса, а не позволять им регистрировать там бизнес.
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