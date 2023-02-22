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Federalist: Путин прав, говоря о намерении Запада победить Россию посредством Украины

1:18
Мир

Президент РФ Владимир Путин прав, сказав, что Запад использует Украину для эскалации и стратегического поражения России. Такое мнение высказал журналист Эдди Скарри.

Federalist: Путин прав, говоря о намерении Запада победить Россию посредством Украины

Правоту Путина лишний раз подтверждает нежелание американских СМИ передавать его слова относительно ситуации на Украине, указал обозреватель.

"Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине", — написал Скарри в материале для издания Federalist.

Журналист обратил внимание, что западные СМИ намеренно не говорят о важных пунктах из послания Путина Федеральному собранию. Единственный момент, который ими упоминается — это приостановка участия России в Договоре о СНВ. А между тем то, что говорил российский президент об украинском кризисе, справедливо и резонно, добавил Скарри.

К правдивым выводам Путина автор отнёс его высказывание относительно злонамеренного использования Украины Западом для ослабления России.

"Сам Байден в начале прошлого года заявил, что российский лидер не может оставаться главой государства — это угроза насильственной смены власти", — предупредил журналист.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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