Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Баранец рассказал о возможностях управляемых бомб США JDAM-ER: "Придётся попотеть"
Госминистр Докерти: Великобритания не планирует отправлять войска на Украину
Челябинцев напугало ошибочное сообщение о воздушной тревоге
Журналист Херш: Норвегия участвует в секретных операциях США с вьетнамской войны
Захарова: для мира на Украине необходима политическая воля Запада, а её нет
Солдат ВСУ пожаловался на тяжёлое положение под Кременной
Марков о долгожданном большом наступлении ВС РФ: Путин в Лужниках косвенно это подтвердил
МК: одной из причин плачевного состоянии Костомарова назвали больничную синегнойную палочку
RT: в "Лужниках" выступил легендарный Рокот, освобождавший Мариуполь и получивший тяжёлое ранение.

Турки назвали Путина настоящим мужиком после его слов про войну Запада против России

1:09
Мир

Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Запад ответственен за войну, начатую против РФ.

Турки назвали Путина настоящим мужиком после его слов про войну Запада против России

Выступая перед Федеральным собранием, Путин сказал, что Запад порабощал Украину и готовил её к большой войне с Россией, чтобы нанести Москве стратегическое поражение.

Комментатор Ахмеди призвал Запад не шутить с Путиным, а юзер Хакан назвал президента РФ "настоящим мужиком" и заверил, что народ Турции поддерживает его.

Другой читатель назвал США агрессором и оккупантом, который всегда эксплуатировал и колонизировал другие страны, создавая "оранжевые революции" то тут, то там.

"Из России сделали самого большого мирового врага, а теперь порабощают народы под предлогом защиты", — подчеркнул турок в комментарии под новостью.

Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Путин является одним из важнейших лидеров в мире, и его позиция по поводу Украины является правильной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Евросоюз начинает "выдавливать" Россию с Южного Кавказа
ЕС начинает "накладывать лапу" на Южный Кавказ
Путин рассказал, к чему стоит готовиться россиянам
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Путин повысил уровень напряжённости в отношениях с США — Associated Press
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
ВСУ предрекают "что-то серьёзное" на этой неделе — Марочко
ВСУ предрекают "что-то серьёзное" на этой неделе — Марочко
Последние материалы
В Приморье устроили экзамен спасённому леопарду Leo 260M
Член Общественной палаты МО РФ рассказал, что Украина в несколько раз превосходит Россию в применении беспилотников
В Германии главу МИД ФРГ Бербок раскритиковали за слова о России
Гинеколог Агрба: если боль усиливается при каждом цикле, надо идти к врачу
Военкор Котенок: подразделения ЧВК "Вагнер" ведут тяжелые бои за Берховку
Хотите иметь хорошие волосы — берегите зубы
Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил втягивание в украинский конфликт новых участников
Гаврилов: США получили от Москвы гарантии безопасности для поездки Байдена в Киев
В Забайкальском крае преступники похитили у инкассаторов 60 килограммов золота
Полковник Матвийчук: ПВО войск ВС России станет угрозой для американских бомб JDAM-ER c GPS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников