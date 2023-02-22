Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Запад ответственен за войну, начатую против РФ.
Выступая перед Федеральным собранием, Путин сказал, что Запад порабощал Украину и готовил её к большой войне с Россией, чтобы нанести Москве стратегическое поражение.
Комментатор Ахмеди призвал Запад не шутить с Путиным, а юзер Хакан назвал президента РФ "настоящим мужиком" и заверил, что народ Турции поддерживает его.
Другой читатель назвал США агрессором и оккупантом, который всегда эксплуатировал и колонизировал другие страны, создавая "оранжевые революции" то тут, то там.
"Из России сделали самого большого мирового врага, а теперь порабощают народы под предлогом защиты", — подчеркнул турок в комментарии под новостью.
Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Путин является одним из важнейших лидеров в мире, и его позиция по поводу Украины является правильной.
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