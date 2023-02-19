Экс-врач Белого дома заявил о сокрытии правды о состоянии здоровья Байдена

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Администрация США скрывает правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена, что вызывает "тревогу". Об этом заявил бывший врач Белого дома Ронни Джексон в беседе с Fox News.

Специалист прокомментировал результаты ежегодного медицинского обследования американского лидера, которое он прошёл в четверг. По его итогам лечащий врач выдал заключение, в котором говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции руководителя государства, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.

Джексон потребовал положить конец "утаиванию" информации. Он считает, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, что видят большинство американцев, однако прозрачности в отношении происходящего Белый дом не показывает.

"Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошёл когнитивный тест и чтобы были обнародованы результаты, но все они были проигнорированы", — заключил врач.