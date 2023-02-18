РИА Новости: на Западе придумывают себе "другую Россию" для диалога

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Коллективный Запад путает в отношениях с Россией понятия "диалог" и "переговоры". Такое мнение высказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в своей авторской колонке.

Диалог представляет собой общение сторон без стремления достичь какие-то конкретные результаты. Тогда как переговоры, наоборот, предполагают принятие консенсуса, отметил аналитик.

По мнению публициста, и Россия, и Запад не зря выбрали подобную стратегию. Он считает, что стороны с помощью диалога поддерживают минимальные принципы взаимоотношений.

При этом Вашингтон и их партнеры пытаются всё же изолировать Москву от мирового сообщества, разделяя россиян на "хороших" и "плохих".

США и ЕС придумали себе "другую Россию", с которой они и завели диалог. Это произошло на конференции по безопасности в Мюнхене, где РФ представляли "хорошие русские" — иностранные агенты, заключил журналист.