Американский конгрессмен от штата Вашингтон Адам Смит заявил, что существует консенсус, по которому Украина не станет пытаться занять Крым. Об этом пишет газета Politico.
По мнению политика, в любом случае на определённом этапе нужно будет начать переговоры о завершении конфликта.
Смит считает, что Украине необходимо получить гарантии безопасности, которые должны были бы дать возможность США и их партнёрам "продолжать готовить украинских силовиков и вооружать Украину", чтобы Россия не стала возобновлять боевые действия "после того, как она переведёт дыхание и пройдёт несколько лет".
При этом полностью исключать того, что Киев может попытаться захватить Крым, Смит не стал.
Ранее обозреватель Дэниел ДеПетрис высказал мнение, что США не будут оказывать помощь Зеленскому в захвате Крыма, так как опасаются ядерной войны с Россией.
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