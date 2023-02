В США разбился военный вертолёт с персоналом на борту

В результате крушения вертолёта в США погиб весь экипаж военного судна.

Военный вертолёт Black Hawk разбился на шоссе близ города Хантсвилл, штат Алабама.

Американские медицинские службы сообщают о том, что выжить никому из членов экипажа не удалось.

18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолёт ГСЧС Украины. Вертолёт упал на территорию детского сада.