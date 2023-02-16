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В США разбился военный вертолёт с персоналом на борту

Мир

В результате крушения вертолёта в США погиб весь экипаж военного судна.

В США разбился военный вертолёт с персоналом на борту

Военный вертолёт Black Hawk разбился на шоссе близ города Хантсвилл, штат Алабама.

Американские медицинские службы сообщают о том, что выжить никому из членов экипажа не удалось.

18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолёт ГСЧС Украины. Вертолёт упал на территорию детского сада.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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