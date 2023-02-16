В результате крушения вертолёта в США погиб весь экипаж военного судна.
Военный вертолёт Black Hawk разбился на шоссе близ города Хантсвилл, штат Алабама.
Американские медицинские службы сообщают о том, что выжить никому из членов экипажа не удалось.
18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолёт ГСЧС Украины. Вертолёт упал на территорию детского сада.
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