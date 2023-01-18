Зеленский о крушении вертолёта в Броварах: упал на территорию детского сада

Владимир Зеленский рассказал о крушении вертолёта в Броварах Киевской области.

Президент Украины назвал падение вертолёта ГСЧС и начавшийся в результате этого пожар ужасной трагедией.

"Невыразимая боль. Вертолёт упал на территорию одного из детских садов", — объяснил Зеленский.

Он рассказал, что 15 человек погибли, в том числе три ребёнка, травмированы 25 человек, среди них 10 детей.

Среди жертв трагедии: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вёртолета.

Глава Украины отметил, что обстоятельства происшествия будут расследованы. Он выразил соболезнование родным и близким погибших.

"Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это чёрное утро!" — написал Зеленский в своём микроблоге.