Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лолита Милявская показала видео с дочерью Евой от Александра Цекало
В Белгородской области появится база для хранения военного оборудования после СВО
МК: полковник Матвеев назвал особенностью рухнувшего в Броварах вертолёта отделение винта
Житель Ставрополя заявил, что его сына избили плетью в кадетской школе
Свидетельница крушения вертолёта под Киевом описала последние мгновения: он уже горел
Лавров о будущем после СВО: "Как дальше жить, я пока не представляю себе"
Депутат Иванов назвал Монеточку "стремительно подешевевшей" за её антироссийское выступление
Власти ЛНР объявили о переходе наступательной инициативы к армии России
Командир спецотряда "Ахмат" Алаудинов: ВС РФ отрезали Артёмовск от основных путей снабжения ВСУ

Зеленский о крушении вертолёта в Броварах: упал на территорию детского сада

Мир

Владимир Зеленский рассказал о крушении вертолёта в Броварах Киевской области.

Зеленский о крушении вертолёта в Броварах: упал на территорию детского сада

Президент Украины назвал падение вертолёта ГСЧС и начавшийся в результате этого пожар ужасной трагедией.

"Невыразимая боль. Вертолёт упал на территорию одного из детских садов", — объяснил Зеленский.

Он рассказал, что 15 человек погибли, в том числе три ребёнка, травмированы 25 человек, среди них 10 детей.

Среди жертв трагедии: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вёртолета.

Глава Украины отметил, что обстоятельства происшествия будут расследованы. Он выразил соболезнование родным и близким погибших.

"Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это чёрное утро!" — написал Зеленский в своём микроблоге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают

Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".

В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Знак зодиака 18 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны Сергей Лебедев
В Киеве признали уязвимость центров принятия решений перед российскими ракетами
Украинский комбат: "Какой Крым? У нас потери чудовищные!"
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Последние материалы
Шмыгаль дал поручение создать группу по расследованию крушения вертолёта в Броварах под Киевом
Читатели "Факти" назвали поставку танков на Украину тушением огня бензином
Военкор Котенок: упавший в Броварах вертолёт держал низкую высоту в условиях тумана
Баранец заявил, что в вертолётной аварии в Броварах обвинят Россию
Сбербанк начинает работать в Севастополе и Крыму
Военный эксперт: у каждого российского пехотинца должна быть экипировка “Ратник”
РИА Новости: "Грады" поддержали наступление пехоты РФ на Сватовском направлении
Офис Зеленского: упавший в Броварах вертолёт летел в зону боевых действий
Через пару недель город Артёмовск будет полностью окружён армией России
Под Липецком ликвидировали дезертира, покинувшего воинскую часть с оружием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников