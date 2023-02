Политолог Ищенко считает полный развал Украины самым реалистичным сценарием СВО

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, по каким трём сценариям могут развиваться события СВО на Украине.

Самым невероятным и "практически нереальным" из трёх возможных сценариев Ищенко считает контрнаступление ВСУ, которым каким-то чудом удастся стабилизировать фронт.

Согласно второму, уже более вероятному сценарию, Россия будет вынуждена вернуть территории, освобождённые ею в процессе зимне-весеннего наступления.

"Они (США) рассчитывают, что Украина выпьет из России достаточно крови чтобы как-то стабилизировать фронт по Днепру и тогда они выйдут с предложением реальных переговоров по принципу: "сколько захватили, столько себе и забирайте". А вот на остальных территориях они постараются сохранить существующий украинский режим", — сказал Ищенко в беседе с "Военным делом".

Эксперт уверен, что США постараются использовать это перемирие для решения "китайского" вопроса, чтобы впоследствии продолжить выяснять отношения с Россией.

Согласно же третьему, самому реалистичному из всех сценарию, фронт ВСУ будет обрушен, а Украина — развалена. В дальнейшем же ситуация может развиваться двумя путями: либо восточноевропейские союзники США официально разделят Незалежную, либо же Украина разойдётся по рукам без международно-правовой легализации.

"То есть Запад не признает земли российскими, но признает факт контроля России над этими территориями. Такой вариант возможен и к нему следует готовиться", — заключил Ищенко.