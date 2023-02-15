AT: Украина рискует превратиться в пустыню из-за НАТО — "Они это заслужили"

Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс может превратить страну в пустыню на много поколений вперёд, заявили американские аналитики. По их мнению, вероятно, если украинские граждане поддерживают планы киевского режима, то они "это заслужили".

По словам аналитиков, путь Украины в НАТО стал "исторической ошибкой".

"По мере того, как это несостоявшееся государство с границами, проведёнными Советским Союзом, прогнившее от некомпетентности и коррупции, тонет в крови и разрушениях, возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперёд", — заявили авторы American Thinker.

Как подчеркнули аналитики, всё, что лежит в основе Украины — заслуга России. Именно РФ заплатила за земли "кровью и казной".

"Так что, если украинцы и заслуживают государство, они, возможно, действительно заслуживают именно такое государство, которое они получили", — резюмировали авторы.

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