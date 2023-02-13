Дандыкин: США вербуют боевиков, так как понимают, что поставок оружия и санкций для победы Киева не хватит

США занимаются вербовкой хорошо обученных боевиков для их последующей отправки в Россию, где они должны будут вести подрывную деятельность и дестабилизировать обстановку. Об этом предупредил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

В США начали понимать, что только одних поставок вооружения Киеву недостаточно для того, чтобы Украина одержала победу над РФ. Поэтому американцы готовы пойти дальше.

"Американцы — мастера государственных переворотов. Они много раз отрабатывали свои технологии в странах по всему миру", — сказал Дандыкин в разговоре с "ПолитРоссией".

Эксперт уверен, что ради своих интересов США не остановятся ни перед чем, в том числе перед терроризмом, тем более что такой опыт в рамках украинского конфликта у них уже есть — подрыв "Северных потоков" и Крымского моста. Однако и российская сторона тоже знает, как противодействовать разного рода диверсиям.

"Мы уже проходили все это на Северном Кавказе. И наши спецслужбы регулярно вскрывают бандячейки — можно назвать их филиалами ЦРУ — на территории РФ, идут аресты, вскрытие тайников и так далее. У нас огромнейший опыт противодействия террористам. Просто будет больший объем работы и к этому нужно готовиться и относиться очень серьезно всем, в том числе обывателям", — подытожил Дандыкин.